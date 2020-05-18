Дом престарелых в Ереване охвачен коронавирусом

У более 40 стариков, проживающих в Норкском доме-интернате, и нескольких сотрудников учреждения обнаружена коронавирусная инфекция, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Это, конечно, крайне опасный очаг распространения заболевания, с учетом возраста пациентов и сопутствующих хронических заболеваний. Уже двое суток на месте работают врачи медцентра "Св. Григорий Просветитель" для оценки состояния здоровья пациентов и осуществления контроля. С сегодняшнего дня их стали переводить в больницы", - сообщила она в Фейсбук.