https://news.day.az/world/1236107.html Дом престарелых в Ереване охвачен коронавирусом
Дом престарелых в Ереване охвачен коронавирусом
У более 40 стариков, проживающих в Норкском доме-интернате, и нескольких сотрудников учреждения обнаружена коронавирусная инфекция, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Это, конечно, крайне опасный очаг распространения заболевания, с учетом возраста пациентов и сопутствующих хронических заболеваний. Уже двое суток на месте работают врачи медцентра "Св. Григорий Просветитель" для оценки состояния здоровья пациентов и осуществления контроля. С сегодняшнего дня их стали переводить в больницы", - сообщила она в Фейсбук.
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