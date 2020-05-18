Прибыль Ryanair упала на 27%

Чистая прибыль (МСФО) ирландской компании Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе бюджетного авиаперевозчика, упала в 2020 финансовом году, который завершился 31 марта, на 27% до 648,7 млн евро против 885 млн евро годом ранее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Доналоговая прибыль уменьшилась на 29% до 670,3 млн евро против 948,1 млн евро годом ранее. Показатели ухудшились из-за пандемии коронавируса, поскольку спрос на авиаперевозки сократился, сообщает компания.

Между тем годовая выручка выросла до 8,49 млрд евро против 7,69 млрд евро годом ранее. Стоимость билетов увеличилась на 2%, базовая прибыль - на 13% до 1,002 млрд евро.

Ryanair предупредила, что ожидает в I квартале текущего фингода убыток в размере 200 млн евро, во II квартале - чуть меньше. Авиакомпания не предоставила прогноз на весь 2021 фингод из-за неопределенности, связанной с продолжительностью пандемии коронавируса.

Авиакомпания намерена перевезти в новом фингоду менее 80 млн пассажиров, что почти вдвое меньше первоначального прогноза (154 млн). В 2020 фингоду Ryanair перевезла 148,6 млн пассажиров (+ 4% в годовом выражении). Загруженность рейсов уменьшилась до 95% с 96% в 2019 фингоду.

Капитализация авиакомпании сократилась с начала года почти на 40%. В прошлом фингоду Ryanair совершала свыше 2,4 тыс. полетов в день из 240 аэропортов в 40 странах (1,8 тыс. маршрутов). Парк авиакомпании насчитывает 470 самолетов Boeing-737.

В группу Ryanair входят одноименная авиакомпания, а также авиакомпании Buzz, Lauda и Malta Air.