Число умерших из-за коронавируса в Иране превысило 7 тыс.

Количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, в Иране за сутки составило 69, а общее число смертей за время пандемии превысило 7 тыс. Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 294. Общее число заболевших достигло 122 492", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 69 человек, общее количество летальных исходов составляет 7 057".