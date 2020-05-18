https://news.day.az/world/1236158.html Число умерших из-за коронавируса в Иране превысило 7 тыс.
Число умерших из-за коронавируса в Иране превысило 7 тыс.
Количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, в Иране за сутки составило 69, а общее число смертей за время пандемии превысило 7 тыс. Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 294. Общее число заболевших достигло 122 492", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 69 человек, общее количество летальных исходов составляет 7 057".
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