Ватикан открыл для верующих главный католический собор

В Ватикане открылся для верующих главный храм римско-католической церкви - собор Святого Петра. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папа Римский Франциск вознес молитву в одном из его приделов, у могилы предыдущего понтифика Иоанна Павла II, в честь 100-летия со дня рождения последнего. На первой за 69 дней публичной службе присутствовали около трех десятков человек, сидевших на скамьях на заметном расстоянии друг от друга.

Храм был закрыт с 10 марта из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. За это время там прошел ряд пасхальных служб, в которых участвовали всего несколько человек, включая понтифика. Также в нем каждый день молились небольшие группы верующих и священнослужителей.

Сообщается, что вход в храм контролируют ватиканские жандармы и добровольцы Мальтийского ордена, посетителям предписывается использовать средства индивидуальной защиты.

Доступ в храм открыли в рамках так называемой второй фазы пандемии: в ближайшие недели Италия ослабляет запретительные меры, разрешает путешествовать по стране и открывает границы.