Европе предрекли масштабное падение цен на жилье

По итогам 2020-го цены на жилую недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента, сообщает портал Noticia.ru со ссылкой на данные рейтингового агентства S&P, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии - 1,2-1,4 процента, прогнозируют аналитики. По их мнению, в целом роста цен на европейском рынке жилья стоит ожидать не ранее 2022 года. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.

В целом эксперты S&P настроены в отношении европейского рынка жилья менее пессимистично, чем раньше. Они предрекают сектору довольно быстрое восстановление после масштабного кризиса, обусловленного COVID-19.