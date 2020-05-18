Британия и США надеются на ускорение переговоров по торговле

Великобритания и США надеются, что переговоры по торговому соглашению могут продолжаться ускоренными темпами, заявил в понедельник британский департамент по торговле в обновленной информации о переговорах после первого раунда, завершенного на прошлой неделе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Обе стороны надеются, что переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению могут продолжаться ускоренными темпами", - говорится в заявлении министра торговли Великобритании Лиз Трусс.

"Посол (Роберт) Лайтхайзер и я договорились, что второй виртуальный раунд состоится на неделе с 15 по 26 июня, и что до этого переговорные группы продолжат свою работу и будут встречаться практически на постоянной основе, причем встречи будут продолжаться на протяжении всей этой недели и после этого", - сообщила министр.