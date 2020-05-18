Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кристины Ниман, которая ранее работала в Riksbank (шведский центробанк), пока с уверенностью говорить о том, чем пандемия и отказ от жестких ограничений обернется для экономики Швеции, рано. Однако эксперты полагают, что оказанный на ВВП эффект от пандемии будет плюс-минус таким же, как для стран, вводивших карантин.

Старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли отметил, что показатели экономической активности Швеции "выглядят зловеще". "Может быть, они и не так плохи, как в других странах, но падение было беспрецедентным", - сказал он.

Швеция сильнее других скандинавских стран пострадала от пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 18 мая в стране насчитывается 29,7 тысячи случаев инфицирования и 3,7 тысячи летальных исходов. Для сравнения, в Норвегии зафиксировано 8,2 тысячи случаев заражения и 232 случая смерти, в Финляндии - 6,3 тысячи заражений и 297 случаев смерти, в Дании - 10,9 тысячи инфицирований и 543 летальных исхода.

По оценке Riksbank, в негативном сценарии ВВП Швеции, несмотря на отказ от карантина, сократится на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7 процента. В первом случае безработица достигнет 10,1 процента, во втором - 8,8 процента. В настоящее время показатель находится на уровне 7,2 процента.