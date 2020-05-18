В Турции вновь введут комендантский час

Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

"23, 24, 25 и 26 мая во всех провинциях будет введен запрет на выход из домов. В 15 наших провинциях еще на 15 дней продлевается запрет на въезд и выезд", - сказал турецкий лидер в обращении к нации.