Китайцев призвали носить маски еще как минимум год

Китайцам стоит привыкнуть носить медицинские маски - и постоянно надевать их еще как минимум год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил по национальному телевидению эксперт Чжэн Боли.

"Пожалуй, без масок не обойтись еще целый год, а как минимум до следующего года, и нам определенно нужно быть к этому готовыми", - приводит издание его слова.

Ученый занимается наблюдением за тем, как китайские власти противодействуют коронавирусу. Он призвал соотечественников относиться к маскам как к новой норме. Их, по его мнению, стоит массово носить в том числе и там, где вспышка вируса уже подавлена.

По официальным данным, властям Китая удалось сильно замедлить распространение болезни: в стране зафиксировано 84 тысячи заражений и 4,6 тысячи смертей из-за COVID-19. По всему миру пандемия, начавшаяся в китайском Ухане, затронула более 4,7 миллиона человек и унесла более 315 тысяч жизней.