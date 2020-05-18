В США число случаев коронавируса превысило полтора миллиона

В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось почти на семь тысяч, превысив полтора миллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters.

Сообщается, что скончались 91 тысяча, выздоровели 347 тысяч пациентов.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.