В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 110 тыс.

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 31 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 171.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 150 593, за прошедшие 24 часа 1 158 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 111 577.