Испания начнет раздавать деньги населению

Испания приготовилась внедрить программу базового дохода и начать раздавать деньги населению просто так уже в конце мая.

Пособия будут выплачивать тем, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на министра по социальным вопросам и миграции Хосе Луиса Эскрива, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство должно утвердить программу на еженедельном заседании кабинета министров 26 мая. Ожидается, что до миллиона семей получат пособия, которые обойдутся бюджету от 3 до 3,5 миллиардов евро в год. Сумма выплат будет определяться индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ее дохода.

Как пишет Bloomberg, министр экономики Испании Надя Кальвино заявила в начале апреля, что если эта схема окажется эффективной, то она "останется навсегда, что станет важным экономическим инструментом поддержки". Размер пособия пока не установлен, однако власти обсуждают цифру в 500 евро.

Другие страны также думают о введении базового дохода. Так, в Шотландии обсуждается универсальная схема, которая позволит правительству выплачивать ежемесячные пособия каждому гражданину, независимо от его финансового положения или занятости.

В Финляндии эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом, раздача денег не повлияла на рост рынка труда. Правительство отказалось от идеи безусловного базового дохода из-за его неэффективности.