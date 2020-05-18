Спецназ задержал стрелявшего из окна многоэтажки москвича

Мужчину, устроившего стрельбу из окна многоэтажного дома в районе Текстильщики, задержали.

Кадры штурма дома в понедельник, 18 мая, публикует Telegram-каналe Hue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, что бойцы спецназа Росгвардии готовятся к штурму квартиры на четвертом этаже с крыши.

Ранее сообщалось, что, по данным столичного главка МВД, москвич стрелял стартовыми патронами из охолощенного автомата Калашникова.

Как сообщила "Ленте.ру" Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ, по факту инцидента началась доследственная проверка, по резульатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.