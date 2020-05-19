США сделают важное заявление о вакцине от коронавируса

Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с представителями ресторанного бизнеса и промышленности.

"Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс, - сказал он. - Грядут большие объявления".

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.