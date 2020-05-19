Китай ввел карантин в нескольких населенных пунктах

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны из-за выявления в регионе 34 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, строгие меры были приняты с полудня понедельника в уезде Шулань с населением 700 тыс. человек, с которым связывают большинство новых случаев инфицирования. В заявлении властей уезда говорится, что никто не может въезжать или покидать деревни или жилые кварталы, где были отмечены случаи коронавируса, включая подозрения на заболевание. Магазинам предписано организовать доставку товаров на дом для населения на карантине. Домохозяйствам разрешено отправлять одного члена семьи раз в два дня за покупками жизненно необходимых предметов.

Вспышку распространения коронавирусной инфекции в регионе связывают с заражением 45-летней женщины, работавшей прачкой в управлении общественной безопасности уезда Шулань. Медики подтвердили факт ее инфицирования 7 мая, при этом источник остается не ясным. Пациентка не совершала поездок и не контактировала с кем-либо из приезжих, а местных случаев заражения в регионе до этого не фиксировалось в течение 73 дней.

Уезд, расположенный недалеко от административного центра провинции города Чанчунь, города Цзилинь и административного центра соседней провинции Хэйлунцзян города Харбин, с 9 мая ввел ограничения транспортного сообщения. Были приостановлены маршруты автобусов, введен запрет на выезд и въезд с территории уезда на такси. Аналогичные меры, по данным газеты, были введены и в городе Цзилинь. Любой, кто хочет уехать из него, должен предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного за последние 48 часов.

Выражая озабоченность ситуацией в провинции, китайские власти направили туда на прошлой неделе вице-премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Она посетила местные больницы и общины, проинспектировала супермаркеты и аптеки в уезде Шулань и районе Фэнмань города Цзилинь. Как отмечает газета, в связи со вспышкой со своих постов были сняты шесть чиновников, включая партийного руководителя и главу комиссии по здравоохранению Шуланя.