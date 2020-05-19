https://news.day.az/world/1236368.html 5 подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии
5 подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии
Пять подростков получили в понедельник ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Los Angeles Times.
По ее данным, преступник начал стрелять в окно квартиры, где находились 17- и 18-летние подростки. Все пострадавшие доставлены в больницу с незначительными ранениями. Полиция ведет расследование этого происшествия.
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