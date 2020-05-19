Отказ Швеции от карантина не спас экономику

В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Financial Times.

Власти Швеции не вводили ограничения по коронавирусу на законодательным уровне, но лишь в рекомендательном порядке. Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику страны.

Однако, как отметила главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман, вероятно, что Швеция пострадает от экономических последствий коронавируса не меньше других европейских стран.