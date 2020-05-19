Трамп раскрыл личный способ защиты от коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл свой способ профилактики коронавируса и защиты от заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, он принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно. Соответствующий противомалярийный препарат ему прописал врач. "Я принимаю гидроксихлорхин. Прямо сейчас, да. Я начал употреблять его пару недель назад. Потому что я думаю, что это хорошо, я слышал много хороших историй", - сказал он.

Также глава государства регулярно проходит тестирование на наличие COVID-19 - пока анализы показывают отрицательный результат.

В середине марте Трамп отказался от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия "намасте" для профилактики коронавируса. Глава Белого дома признался, что был в замешательстве, когда встречал премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в ходе официального разговора в Белом доме, однако в итоге остановился на таком варианте.

Гидроксихлорохин является производным от 4-аминохинолина препаратом. Лекарство применяется для лечения малярии, дискоидной и системной красной волчанки, ревматоидного артрита, заболеваний кожи. Гидроксихлорохин оказывает умеренное иммуносупрессивное и противовоспалительное действие. 6 апреля в США опровергли пользу препарата для борьбы с коронавирусом.

По данным на 18 мая, в мире более 4,75 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 316 тысяч скончались, более 1,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны - США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.