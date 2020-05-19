В Японии произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли на восточном и западном побережье основного японского острова Хонсю с интервалом менее чем один час, данные о землетрясениях опубликовало Главное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 12.17 по местному времени землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима на восточном побережье. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной японской шкале.

Второе землетрясение магнитудой 5,3 произошло в префектуре Гифу на западном побережье страны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла. Угрозы цунами нет.

Информации о жертвах и разрушениях в обоих случаях нет.