В Германии число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

За последние сутки в Германии скончались 72 пациента с коронавирусом (COVID-19), было выявлено 513 случаев заражения. Об этом сообщает институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Число жертв нового типа коронавируса в Германии достигло 8007, заразились 175 210 человек.

Выздоровели 155 тысяч заразившихся коронавирусом.