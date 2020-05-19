https://news.day.az/world/1236448.html В Германии число жертв коронавируса превысило 8 тысяч
В Германии число жертв коронавируса превысило 8 тысяч
За последние сутки в Германии скончались 72 пациента с коронавирусом (COVID-19), было выявлено 513 случаев заражения. Об этом сообщает институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Число жертв нового типа коронавируса в Германии достигло 8007, заразились 175 210 человек.
Выздоровели 155 тысяч заразившихся коронавирусом.
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