ВВП США упадет на 20-30%, ожидается рекордная безработица

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале этого года может сократиться на 20-30%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с таким заявлением выступил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Уровень безработицы при этом может превысить 20%, хотя точных цифр финансист пока не назвал. По его словам, сегодня самый важный экономический показатель для страны - медицинские отчеты.

В то же время Пауэлл не считает правомерным называть нынешнюю ситуацию, хоть и тяжелую, "новой Великой депрессией". В целом по его словам экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму.