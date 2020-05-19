https://news.day.az/world/1236486.html ВВП США упадет на 20-30%, ожидается рекордная безработица - ВИДЕО
ВВП США упадет на 20-30%, ожидается рекордная безработица - ВИДЕО
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале этого года может сократиться на 20-30%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с таким заявлением выступил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
Уровень безработицы при этом может превысить 20%, хотя точных цифр финансист пока не назвал. По его словам, сегодня самый важный экономический показатель для страны - медицинские отчеты.
В то же время Пауэлл не считает правомерным называть нынешнюю ситуацию, хоть и тяжелую, "новой Великой депрессией". В целом по его словам экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму.
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