Бразилия сместила Британию с третьего места по числу заразившихся коронавирусом

Бразилия встала на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сместив с него Британию. Об этом свидетельствуют данные с сайта американского Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В стране зафиксировано более 255 тысяч зараженных. Таким образом Бразилию по этому показателю опережают только Россия, где выявлено 299 тысяч инфицированных, и США с более чем 1,5 миллиона. Сразу за Бразилией следуют страны Западной Европы: Испания, Италия, Франция и Германия. Всего инфекцию обнаружили у более чем 4,8 миллиона человек.

Бразильские власти сообщают о 16,8 тысячи смертей из-за COVID-19. По этому показателю страна находится на шестом месте среди государств мира. По официальным данным, болезнь унесла жизни более 318,7 тысячи человек.