В Иране за сутки коронавирусом заразились 2111 человек, умерли 62

За последние сутки в Иране выявлено 2111 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 62 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 124 603, от коронавируса умерли 7119 человек. Вылечились 97 173 человека.

В настоящее время состояние 2698 пациентов оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.