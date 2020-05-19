https://news.day.az/world/1236542.html В Иране за сутки коронавирусом заразились 2111 человек, умерли 62
В Иране за сутки коронавирусом заразились 2111 человек, умерли 62
За последние сутки в Иране выявлено 2111 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 62 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 124 603, от коронавируса умерли 7119 человек. Вылечились 97 173 человека.
В настоящее время состояние 2698 пациентов оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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