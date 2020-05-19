Великобритания объявила о новом тарифном режиме после Brexit
Великобритания объявила о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского союза, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Новый тарифный режим, UK Global Tariff, начнет действовать с января 2021 года.
"Наш новый [режим] Global Tariff принесет пользу британским потребителям и домохозяйствам, сократив бюрократическую волокиту и снизив стоимость тысяч товаров повседневного спроса", - заявила министр международной торговли Лиз Трасс.
Правительство сообщило, что будут отменены пошлины на широкий спектр товаров, причем 60% товаров будет поступать в Великобританию, не облагаясь пошлинами, на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ.
Великобритания сохранит пошлины на продукцию сельского хозяйства, автомобилестроения и рыболовства. В то же время страна отменит пошлины на импорт стоимостью 30 миллиардов фунтов стерлингов ($37 миллиардов).
Великобритания также отменит пошлины на товары, поддерживающие энергоэффективность, и введет временные нулевые пошлины на товары, используемые для борьбы с COVID-19, такие как средства индивидуальной защиты.
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