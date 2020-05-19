Молдова приняла решение о выходе из карантина

Власти Молдовы приняли решение о выходе из карантина начиная с 1 июня 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Президент республики Игорь Додон заявил, что будет снято большинство действующих в стране ограничений, однако не уточнил, какие именно из них сохранят силу. По его словам, более половины заразившихся коронавирусом граждан страны уже вылечились.

Он поблагодарил все страны, которые оказывали помощь Молдове в борьбе с эпидемией, отдельно отметив вклад российской стороны. "Эта пандемия дала нам возможность еще раз понять, кто наши друзья. И русская поговорка "старый друг лучше новых двух" еще раз себя оправдала", - заявил Додон.

С 17 марта в Молдове действовал режим чрезвычайной ситуации. В стране было остановлено международное авиасообщение, закрыты наземные границы. Помимо этого, в Молдове запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны.

За период эпидемии коронавирусом в Молдове заразилось 6 138 человек. 217 пациентов скончались.