Япония вступила в рецессию, страну может ожидать крупнейший за послевоенное время экономические спад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом заявлено в правительственном докладе, который подводит экономические итоги первого квартала.

Подчёркивается, что ВВП начал падать ещё до пандемии: с января по март он сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, в сопоставлении с началом 2019 года - на 3,4%.

Это меньше, чем ожидали некоторые эксперты, но дальнейшее падение из-за коронавируса неизбежно. Во втором квартале в Токио ожидают снижения ВВП на 12% по сравнению с началом года, а в годовом исчислении эта цифра может достичь 22%.