На один из российских регионов упал метеорит

Неопознанный объект упал с неба в Сибири в ночь на 19 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения и был замечен местными жителями, сообщается в сообществе города Канска (Красноярский край) во "ВКонтакте".

Судя по видео и данных от камеры, метеорит появился в ночном небе приблизительно в 22:40 по местному времени (18:40 по мск). Объект двигался с большой скоростью и исчез на высоте в несколько десятков метров от земли. Согласно публикации в сообществе "ЧП Канск", необычное явление было замечено жителями Канского, Курагинского, Минусинского, Каратузского и других районов Красноярского края.

Очевидцы сообщили, что в ночь с 18 на 19 мая слышали громкий взрыв. "Над моей головой во дворе очень низко пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной", - приводит цитату местной жительницы Татьяны портал "Проспект мира". По словам журналистов, в управлении МЧС региона заявили, что не получали от жителей никаких жалоб касательно ночного инцидента.

Написавшие в местном сообществе жители Канска предположили, что были свидетелями падения метеорита. Многие из пользователей подтвердили, что лично наблюдали природную аномалию.