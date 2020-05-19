Евросоюз поддерживает ВОЗ после угроз Трампа остановить финансирование

Евросоюз считает, что сейчас международному сообществу необходимо проявлять солидарность, а не подрывать многостороннее сотрудничество. Об этом заявил журналистам во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК), комментируя угрозы президента США Дональда Трампа окончательно остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и членство США в организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас нужно проявлять солидарность, а не показывать пальцем или подрывать многостороннее сотрудничество", - сказал представитель ЕК.

Президент США Дональд Трамп дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое участие в ней. Это следует из письма, направленного Трампом генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Глава Белого дома опубликовал его в понедельник на своей странице в Twitter.

14 апреля он же заявил, что США приостановили перевод взносов ВОЗ, отметив тогда, что деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением коронавируса, были неверными. Американский лидер предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".