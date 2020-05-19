Германия и Франция создадут фонд восстановления ЕС на 500 миллиардов евро

Франция и Германия предложили создать фонд восстановления объемом в 500 миллиардов евро, который предоставит гранты регионам и секторам Европейского союза, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, что приведет к росту евро и снижению доходности итальянских облигаций, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Две крупнейшие страны ЕС, соглашения которых обычно прокладывают путь к более широким сделкам, предложили, что Европейская комиссия будет заимствовать деньги от имени всего ЕС и тратить их в качестве дополнительного пополнения бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

"Это реальное изменение в философии, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Я считаю, что это очень глубокая трансформация, и это то, что нужно Европейскому союзу и единому рынку, чтобы оставаться последовательными. Это то, что нужно еврозоне, чтобы оставаться единой".

Это предложение больше продвигает ЕС в качестве трансферного союза и, вероятно, порадует такие страны, как Италия или Испания, которые давно призывают к более совместным действиям в ответ на кризис.

Но предоставление грантов, а не ссуд, могут негативно воспринять некоторые северные страны блока из 27 стран, такие как Нидерланды, Финляндия и Австрия.

"Наша позиция остается неизменной. Мы готовы помочь большинству пострадавших стран с кредитами, - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. - Мы ожидаем, что обновленный (бюджет ЕС) будет отражать новые приоритеты, а не поднимать потолок (долга)".

Тем не менее, к грантам из Фонда восстановления будут приложены условия - они должны "основываться на четком обязательстве государств-членов следовать разумной экономической политике и амбициозной программе реформ", говорится в документе.

Деньги должны быть потрачены, в частности, на инвестиции в переход ЕС к более "зеленой" и цифровой экономике и стимулирование исследований и инноваций.

Франко-германский документ гласит, что он должен быть оплачен из бюджета ЕС, который появится после 2027 года.

Франция и Германия не уточнили, будет ли это означать более высокие национальные взносы, основанные на размерах каждой экономики, или какие-то новые налоги, которые будут предназначены для ЕС, или комбинацию обоих мер.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 500 миллиардов евро должны быть возвращены в течение длительного времени, и что Берлин выделит примерно 27% средств, как это уже делается для регулярного бюджета ЕС.

"Мы должны действовать по-европейски, чтобы хорошо выйти из кризиса и укрепиться", - сказала Меркель журналистам.