Авиакомпания EasyJet обнаружила утечку данных 9 миллионов клиентов

Авиакомпания EasyJet обнаружила, что данные 9 миллионов клиентов были скомпрометированы "очень опытными" хакерами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания лоукостер, которая страдает от отмены большинства авиарейсов из-за пандемии коронавируса в мире, заявила об обнаружении утечки данных в конце января, а в ближайшие дни она намерена уведомить о происшествии всех пострадавших от этого клиентов.

В EasyJet также отметили, что данные не были использованы в корыстных целях.

В компании считают, что адреса электронной почты и детали поездки девяти миллионов человек были раскрыты вместе с данными о кредитных картах более чем 2,2 тысяч клиентов.

Паспортные данные и детали о кредитных картах находятся в безопасности, отметили в EasyJet.