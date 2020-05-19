На западе Колумбии упал легкий самолет

Легкий самолет, используемый для проведения фумигации, упал на западе Колумбии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила радиостанция Caracol.

По ее данным, инцидент произошел во вторник утром недалеко от города Картаго (западный департамент Валье-дель-Каука). При взлете у самолета отказал двигатель, и он рухнул рядом с аэропортом. Пилот не пострадал.

Власти начали расследование инцидента.