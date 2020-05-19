В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 112 тыс.

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 28 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 199.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 151 615, за прошедшие 24 часа 1 022 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 112 895.