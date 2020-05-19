Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в России, экипаж погиб

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС. "По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта", - отметили в министерстве.

По данным источника в экстренных службах, ЧП произошло в районе деревни Захарово.