ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 112 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 112 тыс., превысив 4,73 млн.

При этом количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 316 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации на 12:00 (GMT+4) 19 мая, в мире были зарегистрированы 4 731 458 инфицированных и 316 169 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 112 637, а умерших - на 4 322. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.