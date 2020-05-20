В Ливане продлят режим самоизоляции до 7 июня

Власти Ливана намерены продлить до седьмого июня обязательный домашний карантин для населения в рамках объявленной всеобщей гражданской мобилизации на борьбу с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщила во вторник министр информации Маналь Абдель Самад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительственное решение на этот счет будет принято на заседании кабмина в четверг", - уточнила она. По информации министра, Высший совет обороны Ливана ранее рекомендовал кабмину продлить режим самоизоляции, срок которого истекает 24 мая, еще на две недели.

Абдель Самад дала понять, что власти могут пойти на еще более жесткие меры, если будут продолжаться случаи нарушения карантина со стороны граждан. При этом она привела слова премьер-министра Хасана Диаба о том, что "охрана здоровья людей важнее перезапуска экономики". По ее словам, глава кабинета призвал во вторник правоохранительные органы усилить контроль за повсеместным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно статистике Минздрава, за сутки в стране было инфицировано 23 человека, при этом 15 из них являются ливанцами, вернувшимися спецрейсами на родину из-за рубежа. Общее число инфицированных с 20 февраля достигло 954, четверо пациентов, поступивших в больницы, находятся в тяжелом состоянии.

По сведениям новостного портала "Ан-Нашра", министр здравоохранения Хамад Хасан потребовал в своем выступлении на Совете обороны "полной изоляции тех регионов, где зафиксировано значительное число заразившихся коронавирусом". Новым очагом распространения инфекции стал во вторник приграничный с Сирией район Мадждаль-Анджар в долине Бекаа, откуда поступили сведения о 13 инфицированных, среди них есть ливанские военнослужащие.