В Кыргызстане выявлено еще 27 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Kabar, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

По его информации, новые случаи выявлены в городе Бишкек - 4 случая, Нарынская область - 19, Чуйская область - 1, Иссык-Кульская область - 1, Ошская область - 2. Общее количество инфицированных новым коронавирусом достигло 1 207 человек.

"В результате клинических исследований были выявлены новые случаи. Все они взяты под наблюдение. Путем тщательного исследования все источники заболевания установлены, и необходимая работа по эпидемиологии проводится. Все их контакты установлены и взяты на учет", - сказал Усенбаев.

Он отметил, что по стране за сутки из больниц выписаны 12 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

"У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 910 граждан, они все отправлены по домам", - сообщил Усенбаев.