https://news.day.az/world/1236716.html В Японии при пожаре погибли пять человек
В Японии при пожаре погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в городе Годзё в центральной части Японии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает телеканал NHK.
По данным местных властей, пожар произошел в деревянном двухэтажном доме. Среди погибших - трое детей в возрасте двух, шести и восьми лет.
Полиция начала расследование причин возгорания.
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