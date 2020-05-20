В Японии при пожаре погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в городе Годзё в центральной части Японии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает телеканал NHK.

По данным местных властей, пожар произошел в деревянном двухэтажном доме. Среди погибших - трое детей в возрасте двух, шести и восьми лет.

Полиция начала расследование причин возгорания.