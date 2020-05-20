В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте

Власти Сингапура запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также намерены свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. Об этом говорится в распространенных пояснениях межправительственной рабочей группы в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина после 1 июня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах", - отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон. Поэтому "нам необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности", - добавил чиновник. В частности, по его словам, "находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом". Кроме того, "сохранится обязательное ношение защитных масок", - напомнил Вон.

Министр-координатор по вопросам инфраструктуры, министр транспорта Кху Бун Ван на своей странице в Facebook отметил, что "после 1 июня периодичность движения общественного транспорта будет доведена до максимума во избежание столпотворения жителей".

Введенный 7 апреля из-за пандемии коронавируса режим максимальных ограничений завершается 1 июня. Вместе с тем правительство 19 мая объявило, что выход из карантина после этой даты будет осуществляться в три этапа. В частности, на первом этапе возобновлена работа некоторых предприятий, начнутся занятия в школах, будут открыты детские сады. Примерно через месяц кафе, рестораны смогут принимать посетителей, откроются все магазины, спортивные и тренажерные клубы.

Первое нарушение ограничительных правил, в том числе отказ от ношения маски, карается штрафом в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), последующее - тюремным заключение на срок до шести месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Сингапуре приближается к 29 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Основное распространение вируса произошло в общежитиях, где компактно проживали около 320 тыс. рабочих-мигрантов из Южной Азии. При этом от заболеваний, вызванных коронавирусом, вылечились свыше 10 тыс. человек, в больницах находятся только около тысячи. Остальные размещены во временных изоляционных центрах, и они не требуют госпитализации. За время пандемии в стране умерли 22 человека, уровень смертности, таким образом, составляет около 0,1% - один из самых низких в мире.