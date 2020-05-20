В ВОЗ пообещали ответить на ультиматум Трампа

Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила, что в организации намерены ответить на ультиматум президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Шаиб ответила, что видела письмо главы Белого дома, однако пока никак не может отреагировать на него. По ее словам, сейчас у ВОЗ проходит подготовка повестки для проходящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Напомним, что ранее Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нем президент США требует от ВОЗ "предпринять значимые существенные улучшения", среди которых - "проявление независимости от Китая".

Если организация в течение 30 дней не осуществит значительных улучшений, Трамп намерен сделать временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами и пересмотреть членство в организации.