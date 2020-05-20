В Израиле приступило к работе новое правительство

Спустя 18 месяцев политических баталий и трех состоявшихся выборов, вызвавших серьезные разногласия в израильском обществе, кабинету Бенджамина Нетаньяху наконец-то удалось сформировать правительство, которое вчера приступило к своим обязанностям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Independent, лидер партии "Ликуд" Бенджамин Нетаньяху и его главный оппонент - бывший кадровый военный Бени Ганц - пришли к согласию в вопросе формирования правительства лишь в воскресенье. Как ожидается, штат нового правительства станет самым "раздутым" в истории Израиля - в него войдут 36 министров и 16 депутатов.

Согласно достигнутому соглашению, первые 18 месяцев будет править Нетаньяху, а затем Ганц.