В Ухане жителей массово тестируют на коронавирус

В китайском Ухане жителей массово тестируют на коронавирус, чтобы не допустить второй волны заболевания.

Город стал первым очагом распространения COVID-19 и больше двух месяцев был отрезан от остального мира. В мае после длительного перерыва были обнаружены несколько новых случаев, после чего было принято решение о массовом тестировании. На все мероприятия отведено 10 дней.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры из Уханя.

Жителей города тестируют на коронавирус бесплатно. Расходы делит город и власти района.

Сдать анализы могут все желающие, которые ранее не проходили тест.

В приоритете районы, где были очаги заражения, высокая плотность населения и много пожилых людей.

Власти просят граждан отнестись с пониманием, поскольку организация массового тестирования очень сложна.

Возникают длинные очереди.

Желающих сдать тест просят соблюдать социальную дистанцию в медпунктах.

Ранее власти Уханя заявили, что не допустят второй волны эпидемии.

По последним данным, всего в Китае общее число заболевших составило 82 919 человек. Из них 78 171 выздоровел и 4 633 умерли.