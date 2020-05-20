Великобритании грозит массовая, невиданная по масштабам безработица

Оплакивая мертвых - а от коронавирусной инфекции погибли свыше 35 тысяч жителей Британии - власти Соединенного Королевства стараются успевать думать и о живых, которым грозит массовая, невиданная по масштабам, вызванная пандемией COVID-19 безработица.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, правительство пытается подстелить соломку там, где возможен перевод на частичную занятость, но все больше и больше работников оказываются зарегистрированными на бирже труда.