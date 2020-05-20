https://news.day.az/world/1236784.html Жители Испании требуют отставки премьера из-за бестолковых мер от COVİD-19 - ВИДЕО
Жители Испании требуют отставки премьера из-за бестолковых мер от COVİD-19 - ВИДЕО
В Мадриде и в Севилье сотни человек вновь вышли на акцию с требованием отставки испанского премьера Педро Санчеса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, меры, предпринятые его кабинетом, активисты называют "катастрофой". Ударами ложек о крышки и кастрюли участники акции пытаются "прогнать" правительство. Манифестанты обвиняют Санчеса в том, что меры изоляции были предприняты слишком поздно и бестолково, и теперь их приходится в очередной раз продлевать.
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