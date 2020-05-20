Китай, ВОЗ и ЕС отбиваются от Трампа

"Президент США, очерняя Китай и Всемирную организацию здравоохранения, пытается отвлечь внимание от собственных просчётов в борьбе с коронавирусом", - так в Пекине отреагировали на заявления Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, накануне президент США назвал ВОЗ "марионеткой Китая", пригрозил окончательно прекратить финансирование организации и заявил о готовности покинуть её ряды. По мнению Трампа, Китай скрывал истинные масштабы эпидемии, а ВОЗ "шла на поводу" у Пекина, доверившись официальной информации китайских властей.