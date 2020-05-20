Хакеры украли данные клиентов крупной авиакомпании

Британская авиакомпания EasyJet подверглась серьёзной хакерской атаке. В руководстве заявили, что злоумышленники получили доступ к информации о 9 миллионах клиентов. В руках хакеров оказались электронные адреса и история поездок, а также данные более чем двух тысяч кредитных карт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, компания подчёркивает, что как только взлом был замечен, доступ немедленно перекрыли, и пока нет свидетельств того, что украденную информацию использовал в преступных целях. EasyJet тем не менее сообщила о произошедшем клиентам, чьи данные были похищены, и посоветовала им, что предпринять.

Об обстоятельствах произошедшего компания немедленно уведомила британские спецслужбы, отвечающие за информационную безопасность.

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