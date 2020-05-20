https://news.day.az/world/1236795.html В Армении 230 случаев заражения COVID-19 за сутки
В Армении 230 случаев заражения COVID-19 за сутки
Число граждан с выявленным коронавирусом в Армении достигло 5 271 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 230 человек.
Умерли от осложнений коронавируса 67 человек (на три больше, чем в предыдущий день). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 27.
Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2419. На лечении находятся 2758 человек.
В стране проведен в общей сложности 44071 тест.
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