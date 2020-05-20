https://news.day.az/world/1236797.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 713
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 713
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в Грузии достигло 713 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Она отметила, из-за коронавируса на карантине находятся 3914 человек, на стационарном лечении - 340 человек. От коронавируса вылечились 475, умерли 12 человек.
Напомним, первый факт инфицирования коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре