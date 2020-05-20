Как изменился мир после карантина

Пандемия всего за несколько месяцев полностью изменила мир.

Кто бы мог подумать во время рождественских ярмарок и предновогоднего ажиотажа, что в магазин можно будет попасть только после измерения температуры.Теперь в Риме это почти никого не удивляет.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фоторепортаже, каких еще новшеств ждать человечеству в посткоронавирусную эпоху.

Учителя вместо проверки домашнего задания будут начинать урок с обработки учеников антисептиком, как во французском городке Сен-Себастьян-сюр-Луар под Нантом

Возможность провести отпуск в компании друзей на пляже в Греции, которую с 16 мая уже получили местные жители, станет для кого-то несбыточной мечтой

У кого-то, наоборот, может сбыться давнее желание - самоизолироваться в полном одиночестве на Сардинии, как сделал этот итальянец в последний день пляжного карантина

Поход в ресторан может получить неожиданное продолжение - стол придется делить не с симпатичным собеседником, а с задумчивой пандой, как в бангкокском Maison Saigon

Военные всего мира, следящие на улицах за порядком, долго будут выглядеть примерно так же, как швейцарские гвардейцы, служащие единственного вида вооруженных сил Ватикана, во время открытия базилики Святого Петра после карантина

Служители музейных залов совсем заскучают на своих рабочих местах, как этот сотрудник Музея изящных искусств в Брюсселе - одинокого посетителя, соблюдающего социальную дистанцию, даже не призовешь к соблюдению тишины

После долгого режима самоизоляции на работу все отправляются как на праздник, а домой как на работу. Так французские полицейские теперь патрулируют набережную Сены

Главные безвинно заключенные-2020 - пенсионеры - наконец-то получат свободу и смогут выйти на прогулку. Как эта пара в испанской Гранаде, уже воспользовавшаяся смягчением режим