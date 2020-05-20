В городах США, где заселились армяне, наибольшее количество случаев COVID-19

Американский город Глендейл, где заселилась большая армянская община, продолжает оставаться одним из наиболее пострадавших от коронавируса населенных пунктов в округе Лос-Андежелес.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на сегодняшний день там зарегистрировано 856 случаев заражения и 63 летальных исхода у пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

В других городах округа, где также интегрировалось большое количество армян, показатели выявленных случаев заражения ниже: в Пасадене 694, в Северном Голливуде 567, в Бербанке 356, в Монтебелло 271, в Голливуде 236.

В т.н. "Маленькой Армении" (Little Armenia), Восточном Голливуде, Санлэнде и Тихуане инфицированных меньше 200.

На брифинге для прессы представитель Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Нона Оганисян выступила на армянском, призвав армян общину продолжать соблюдать меры безопасности, чтобы избежать заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают оставаться самой пострадавшей от коронавируса страной, где число инфицированных более 1,5 миллионов, а число смертей пациентов с коронавирусом превысило 90 тысяч.

В списке американских штатов по числу зараженных Калифорния с почти 84 тысячами заражённых на пятом месте. На первом месте Нью Йорк - 362 тысячи, меньше всего зараженных - в Аляске, там вирус обнаружен у 400 граждан.