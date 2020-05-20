В Бельгии начали испытания препаратов от осложнений коронавируса на добровольцах

В Бельгии начались клинические испытания на людях препарата, снижающего тяжесть осложнений от коронавируса. Как сообщила в среду газета Le Soir, речь идет о препарате Sarconeos, который применяется для лечения нервно-мышечных тканей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, французская фармацевтическая компания Biophytis получила разрешение государственного бельгийского агентства по медикаментам AFMPS на проведение этих исследований. Газета отмечает, что препарат предназначен для борьбы с легочной недостаточностью, развивающейся в результате заражения коронавирусом.

Испытания пройдут в три этапа. На первом этапе в университетской больнице города Мехелена пройдут испытания эффективности препарата на 50 добровольцах из числа инфицированных коронавирусом с острыми легочными осложнениями. Вторая контрольная группа пациентов будет составлять 180 человек, им будет выдаваться дозировка препарата, установленная экспериментально на первом этапе исследований. Третий этап будет проводиться во Франции, США и Великобритании.

С начала пандемии в Бельгии выявлено 55 983 случая заражения коронавирусом, умерли 9 150 человек на 11,5 млн населения страны. С начала пандемии тесты проводятся только у людей с острыми симптомами вызываемого коронавирусом заболевания. С 4 мая Бельгия приступила к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные маски. Процесс отмены карантина может растянуться, по меньшей мере, до конца лета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.